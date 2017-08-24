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Тест: Вы везунчик?

Тест: Вы везунчик?
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Житель США сорвал лотерейный джек-пот в $759 млн Повезло по-крупному! А у вас получилось приручить удачу? Пройдите этот тест и узнайте, везунчик ли вы.
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