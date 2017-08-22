Тест: Угадайте страну по флагу?

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Как выглядит российский триколор знают, пожалуй, все. А как насчет других стран? Сможете пройти этот тест на знание флагов стран мира, в котором могут запутаться даже знатоки?