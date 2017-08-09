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Тест: Загадки с подвохом
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Тест: Загадки с подвохом
Фото:
depositphotos.com
На календаре среда, а вы уже утомились от рабочей суеты? Предлагаем вам отгадать несколько загадок и активизировать работу мозга. Удачи!
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