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Тест: Загадки с подвохом

Тест: Загадки с подвохом
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На календаре среда, а вы уже утомились от рабочей суеты? Предлагаем вам отгадать несколько загадок и активизировать работу мозга. Удачи!
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