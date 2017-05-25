Тест: Правильно ли вы произносите слова?

Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Выражаем всем представителям профессии свое почтение и уважение. А вам предлагаем проверить, правильно ли вы произносите известные слова и некоторые словосочетания.