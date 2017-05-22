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Тест: Что вы знаете о Николае Чудотворце?

Тест: Что вы знаете о Николае Чудотворце?
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Несколько тысяч человек стоят в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца, которые накануне были доставлены из Италии в Россию. Давайте выясним, что вы знаете о житии и почитании святого?
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