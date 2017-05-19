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Тест: Взяли бы вас в пионеры?

Тест: Взяли бы вас в пионеры?
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19 мая 1922 года в СССР появилась Всесоюзная пионерская организация. Давайте выясним, что вы помните о жизни юных строителей коммунизма?
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