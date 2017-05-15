Россия может ратифицировать Парижское соглашение по климату

Россия намерена ратифицировать Парижское соглашение по климату в 2019 году

Правительство России в 2019 году намерено ратифицировать международное соглашение, подписанное странами-участниками конференции по климату во Франции, сообщил советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

«Я уверен (в ратификации соглашения. — RNS), потому что никаких угроз нашей стране это соглашение не несёт, и наоборот, открывает. Поэтому, в этом смысле мы не можем изолироваться», — сказал Бедрицкий журналистам.

«В 2018 году должны быть представлены документы по механизму парижского соглашения… к этому времени у нас (ратификация соглашения. — RNS) в планах стоит на 2019 год», — добавил советник президента.

Соглашение, принятое по итогам рамочной конференции ООН в Париже в 2015 году, регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотскому протоколу.