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Россия может ратифицировать Парижское соглашение по климату
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Россия намерена ратифицировать Парижское соглашение по климату в 2019 году 

Rambler News Service 15 мая 2017
Фото: РИА Новости
Правительство России в 2019 году намерено ратифицировать международное соглашение, подписанное странами-участниками конференции по климату во Франции, сообщил советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.
«Я уверен (в ратификации соглашения. — RNS), потому что никаких угроз нашей стране это соглашение не несёт, и наоборот, открывает. Поэтому, в этом смысле мы не можем изолироваться», — сказал Бедрицкий журналистам.
«В 2018 году должны быть представлены документы по механизму парижского соглашения… к этому времени у нас (ратификация соглашения. — RNS) в планах стоит на 2019 год», — добавил советник президента.
Соглашение, принятое по итогам рамочной конференции ООН в Париже в 2015 году, регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотскому протоколу.
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