Сотрудники «Мегафона» рассказали о хакерской атаке на компьютеры компании

«Мегафон» подвергся хакерской атаке, сообщает «Медуза» со ссылкой на нескольких сотрудников оператора.

Собеседники издания говорят, что это была такая же атака, как и на больницы Великобритании, о которой сообщалось ранее 12 мая. По их словам, зараженные компьютеры оказались заблокированы, на них появились сообщения с требованием выкупа.

Удалось отбить атаку или нет, источники не уточнили. В пресс-службе «Мегафона» «Медузе» сказали, что смогут прокомментировать сообщения об атаках позже.

Сайт «Варламов.ру» сообщает, что вирус также атаковал компьютерную сеть МВД России. Атаку также обсуждают на Pikabu и форуме «Лаборатории Касперского», которая пока никак не прокомментировала новость. Источники BBC говорят, что хакерская атака затронула весь мир.