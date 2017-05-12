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«Мегафон» подвергся хакерской атаке
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Сотрудники «Мегафона» рассказали о хакерской атаке на компьютеры компании 

vc.ru 12 мая 2017
Фото: РИА Новости
«Мегафон» подвергся хакерской атаке, сообщает «Медуза» со ссылкой на нескольких сотрудников оператора.
Собеседники издания говорят, что это была такая же атака, как и на больницы Великобритании, о которой сообщалось ранее 12 мая. По их словам, зараженные компьютеры оказались заблокированы, на них появились сообщения с требованием выкупа.
Удалось отбить атаку или нет, источники не уточнили. В пресс-службе «Мегафона» «Медузе» сказали, что смогут прокомментировать сообщения об атаках позже.
Сайт «Варламов.ру» сообщает, что вирус также атаковал компьютерную сеть МВД России. Атаку также обсуждают на Pikabu и форуме «Лаборатории Касперского», которая пока никак не прокомментировала новость. Источники BBC говорят, что хакерская атака затронула весь мир.
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