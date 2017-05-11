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Галкин стремительно молодеет
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40-летний Максим Галкин стремительно молодеет вслед за любимой женой 

Passion.ru 11 мая 2017
Фото: Instagram
Ни для кого не секрет, что со временем крепкие пары становятся все более похожими друг на друга. Так, 34-летняя певица Юлия Проскурякова стала взрослее и солиднее в браке с 57-летним музыкантом Игорем Николаевым. А перешагнувший 40-летний рубеж шоумен Максим Галкин вдруг начал молодеть в союзе с не желающей стареть 68-летней Аллой Пугачевой.
Поклонники заметили, что на фотографиях, в последнее время появляющихся в блоге артиста, она выглядит все более юным. «Помолодел так хорошо», «Да, и правда 18 лет, не больше! Браво», «Где берете молодильные яблочки?», — восхищаются они.
Самые внимательные отметили, что артист сменил имидж: «Вам очень идет эта стрижка и эта естественная укладка!».
Все началось с того дня, когда Максиму стало лень укладывать волосы:
С гладко зачесанными волосами он и правда выглядел старше.
Однако мы знаем и еще одну причину, по которой звездная пара «застряла» в одном и том же возрасте: они очень любят детей, причем не только своих, но и чужих. Так, Примадонна устраивает отличные вечеринки для детей своих друзей и сама веселится вместе с ними, изображая динозавров, например:
А ее супруг в последнее время много времени посвящает шоу «Лучше всех», посвященному талантливым детишкам.

#ЛучшеВсех! 🤗 Воскресенье в 19:30 на Первом! #максимгалкин #дети #первыйканал

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

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