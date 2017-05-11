40-летний Максим Галкин стремительно молодеет вслед за любимой женой

Ни для кого не секрет, что со временем крепкие пары становятся все более похожими друг на друга. Так, 34-летняя певица Юлия Проскурякова стала взрослее и солиднее в браке с 57-летним музыкантом Игорем Николаевым. А перешагнувший 40-летний рубеж шоумен Максим Галкин вдруг начал молодеть в союзе с не желающей стареть 68-летней Аллой Пугачевой.

Поклонники заметили, что на фотографиях, в последнее время появляющихся в блоге артиста, она выглядит все более юным. «Помолодел так хорошо», «Да, и правда 18 лет, не больше! Браво», «Где берете молодильные яблочки?», — восхищаются они.

Самые внимательные отметили, что артист сменил имидж: «Вам очень идет эта стрижка и эта естественная укладка!».

Все началось с того дня, когда Максиму стало лень укладывать волосы:

Вот что у меня на голове, если просто её помыть! 🤦🏻‍♂️ #прича #максимгалкин #почемуониневьютсяупорядочныхлюдей 🙈 Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 27 2017 в 5:42 PDT

С гладко зачесанными волосами он и правда выглядел старше.

Однако мы знаем и еще одну причину, по которой звездная пара «застряла» в одном и том же возрасте: они очень любят детей, причем не только своих, но и чужих. Так, Примадонна устраивает отличные вечеринки для детей своих друзей и сама веселится вместе с ними, изображая динозавров, например:

Изображал динозавра в гостях у Аллы Борисовны @alla_orfey и Максима @maxgalkinru на детском празднике! Мне кажется вошёл в образ хорошо, все малыши танцевали) 🙈🙈🙈🔥🔥🔥🔥 Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Май 11 2017 в 9:18 PDT

А ее супруг в последнее время много времени посвящает шоу «Лучше всех», посвященному талантливым детишкам.