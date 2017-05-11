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Объяснено формирование земной коры
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Объяснено формирование земной коры 

Lenta.ru 11 мая 2017
Фото: Tim Bertelink
Швейцарские и немецкие геофизики объяснили формирование континентальной коры Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Швейцарская высшая техническая школа Цюриха.
Ученые рассмотрели две популярные и радикально отличающиеся друг от друга модели формирования литосферы каменистых планет. Первый механизм предполагает постепенное накопление и остывание магмы (как на Венере), второй — активный вулканизм (как на Ио — одном из спутников Юпитера).
Проведенное учеными моделирование показало, что ни одна из двух моделей в отдельности не объясняет формирование континентальной коры Земли, происходившее во времена архея (три-четыре миллиарда лет назад).
«Если новая кора формируется исключительно за счет вулканов, в результате чего магма быстро охлаждается на поверхности Земли, кора была бы слишком холодной. С другой стороны, кора в другом подходе будет более горячей, чем должно было бы быть», — считает соавтор исследования Антуан Роцел.
Моделирование показало, что континентальная кора Земли сформировалась под действием двух факторов — накопления и остывания магмы (как на Венере) и вулканизма (как на Ио), причем последний механизм отвечает за появление примерно 30 процентов не покрытой водой литосферы.
Использованная геофизиками модель является двумерной. В дальнейшем ученые планируют проверить свои выводы, построив трехмерную модель формирования континентальной коры Земли.
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