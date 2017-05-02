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Тест: Грозит ли вам грабеж?

Тест: Грозит ли вам грабеж?
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В период майских праздников, а также летом количество квартирных краж возрастает в разы. Предлагаем выяснить, легко ли ворам взломать и обокрасть вашу квартиру.
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