Моника Беллуччи призналась в обмане

Моника Беллуччи призналась, что обманывает поклонников

Поклонники Моники Беллуччи давно уже решили, что она владеет, наверное, каким-то тайным рецептом, позволяющим ей сохранять ее неувядающую красоту, и в 52 года выглядеть так, что ей завидуют ее многие 30-летние коллеги. Причем Моника практически безупречна не только на красных дорожках, где все видят ее издалека, но и на крупных планах — как на фото в журналах, так и на снимках, которые она выкладывает в своем микроблоге. Но на днях, во время своего интервью агентству AFP, актриса сделал поразившее всех признание. Она заявила, что практически все ее фотографии серьезно обрабатывают Фотошопом, стирая следы времени!

«Я благодарна небесам, за то, что кто-то изобрел Фотошоп. Это то, что всех нас спасает!» — заявила Моника имея ввиду и себя, и других уже давно не 25-летних актрис. «На самом деле у меня есть морщинки и около глаз, и повсюду. А ведь лет 10 назад их еще не было… Впрочем, я очень признательна редакторам журналов, где печатают мои фото, что они все же „приглаживают“ их соблюдая чувство меры…» — прокомментировала Беллуччи. «На самом деле, я думаю, что без этого можно было бы обойтись, но ведь нас всех приучили к тому, что внешность звезд должна быть безупречна. А жаль, маленькие „несовершенства“ иногда бывают просто прелестны…» — посетовала актриса.

Как честно призналась Моника, она не возражает не только против обработки снимков, но и против пластических операций! «Я не понимаю, почему женщин осуждают за это!» — недоумевает актриса. Впрочем, прибегала ли она сама когда-либо к помощи пластических хирургов, Беллуччи скромно умолчала.

Между прочим, меньше чем через неделю, актрисе снова предстоит предстать перед публикой на красной дорожке — на Каннском кинофестивале, где Монику избрали ведущей. Именно ей предстоит провести церемонии открытия и закрытия фестиваля. Любопытно, что для фотосессии, приуроченной к этому событию, актриса примерила на себя новый образ — она сфотографировалась в светлом парике. Это фото, которое она выложила в своем микроблоге, очень приглянулось ее фанатам — они пришли к выводу, что светлые волосы идут Беллуччи ничуть не меньше, чем ее природные, темные.