Главные события у вас в почте
Тест: Сдадите ли вы экзамен в ГИБДД?
ГИБДД выпустила разъяснения по поводу порядка проведения экзаменов для автомобилистов и выдачи водительских прав. При этом в целях снижения аварийности среди водителей-новичков начали применять новые правила сдачи экзаменов. Увеличилось количество упражнений на учебной площадке, ужесточилась система штрафных баллов за промахи в городе, а также – выросло число теоретических вопросов. Предлагаем вам пробовать свои силы и потренироваться в сдаче теоретического экзамена на знание ПДД.
Оставить комментарий