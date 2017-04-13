Тест: Что вы знаете о рок-н-ролле?

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Ежегодно 13 апреля поклонники музыки отмечают Всемирный день рок-н-ролла. Предлагаем выяснить, что вы знаете об этом дерзком музыкальном направлении.