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Тест: Станете ли вы космонавтом?
Фото: Роскосмос/Юрий Маленченко
Ежегодно 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Согласитесь, космос завораживает и притягивает. Не так давно практически каждый школьник мечтал покорить орбиту. Сегодня у россиян есть такая возможность: "Роскосмос" объявил открытый конкурс по отбору кандидатов в космонавты. Мы составили этот тест, опираясь на требования этого документа. Готовы выяснить, есть ли у вас шансы отправиться в космический полет?
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