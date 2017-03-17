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Тест: Крым или заграница?
Республика Крым отмечает третью годовщину воссоединения с Россией. По этому поводу мы предлагаем вам пройти тест и определить, какие фото сделаны за рубежом, а какие - на российском полуострове.
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