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Тест: Насколько вы скандалист?

Тест: Насколько вы скандалист?
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вчера успел разругаться с Оксаной Пушкиной и дважды ушел с заседания Госдумы. Депутат вообще известен своим эмоциональным характером и провокационными высказываниями. Но согласитесь, скандалистов хватает и в обычной жизни - в поликлиниках, общественном транспорте, на работе. А давайте выясним, может, главным зачинщиком конфликтов и провокатором являетесь как раз вы?
Тесты
ЛДПР Госдума
Оксана Пушкина Владимир Жириновский
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