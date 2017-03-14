Тест: Насколько хорошо вы помните школьную математику?

Любители математики во всем мире отмечают сегодня День числа «Пи». На различных сайтах, посвященных празднику, в этот день, 14 марта, рекомендуют испечь пирог с первыми цифрами самого числа или изображением греческой буквы «пи», решать головоломки и математические загадки. Вот и мы предлагаем вам проверить, как хорошо вы помните школьную программу по арифметике, алгебре и геометрии.