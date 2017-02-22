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Тест: Готовы ли вы к встрече с инопланетянами?
Фото: Кадр из фильма "Моя мачеха — инопланетянка"
Объявление космическим агентством NASA пресс-конференции об открытии, сделанном за пределами Солнечной системы, взволновало интернет-пользователей. Многие из них рассчитывают, что могут стать очевидцами того, как земляне нашли инопланетян. Что ж, самое время узнать - а вы готовы к встрече с гуманоидами? Если нет, пора начинать интенсивную подготовку, чтобы не ударить в грязь лицом перед пришельцами.
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