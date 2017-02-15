Блокада Донбасса обернется катастрофой для Украины – экс-губернатор Луганской области

Бывший губернатор Луганской области Георгий Тука в своей статье для издания «Новое время» написал о том, каких последствий стоит ждать Украине из-за блокады Донбасса.

По его словам, главной проблемой станет даже не режим ЧС, который, к слову, ввел в среду вечером кабмин страны, кроме энергетики есть еще и металлопроизводство, которое также основано на сырье, производящемся на неконтролируемых территориях.

«Если дойдет до дефицита электроэнергии, то это скажется не только на бытовых потребителях. Сократится уровень потребления электроэнергии промышленными предприятиями, что приведет к сокращению рабочих дней, рабочих часов», - написал Тука.

По его мнению, в смежных с энергетикой сферах пройдут массовые сокращения рабочих мест, в связи с чем от 300 до 500 тысяч украинцев останутся без средств к существованию. А бюджет Украины недополучит более двух миллиардов долларов.