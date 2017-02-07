Тест: Узнайте о своих сексуальных потребностях

Группа ученых из Массачусетского университета выяснила, что посты в соцсетях могут рассказать о сексуальных потребностях человека. Мы не собираемся анализировать вашу активность в интернет-пространстве, а предлагаем вместо этого пройти наш тест, который выявит степень вашей сексуальной удовлетворенности.