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Тест: Узнайте о своих сексуальных потребностях
Фото: Кадр из фильма "Дневники вампира"
Группа ученых из Массачусетского университета выяснила, что посты в соцсетях могут рассказать о сексуальных потребностях человека. Мы не собираемся анализировать вашу активность в интернет-пространстве, а предлагаем вместо этого пройти наш тест, который выявит степень вашей сексуальной удовлетворенности.
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