Авария «Прогресса» приведет к отставкам в космической отрасли

Рогозин не исключил отставок по результатам расследования аварии корабля «Прогресс»

По результатам расследования аварии грузового корабля «Прогресс», которая произошла 1 декабря 2016 года, будут приняты кадровые решения в отношении виновников нештатной работы техники, заявил в четверг журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Естественно от Роскосмоса ждем, в том числе, определенных решений кадровых», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос о расследовании причин аварии «Прогресса».

По его словам, речь может идти, в частности, о двух воронежских предприятиях — КБ химавтоматики и Воронежском механическом заводе. «Если будут в результате работы комиссии на двух предприятиях — на КБХА и Воронежском механическом заводе — выявлены недостатки, которые привели к утере грузовика, конечно мы не можем пройти мимо этой ситуации и конечно кадровые решения какие-то будут», — сказал Рогозин.