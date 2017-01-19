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Авария «Прогресса» приведет к отставкам в космической отрасли
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Рогозин не исключил отставок по результатам расследования аварии корабля «Прогресс» 

Rambler News Service 19 января 2017
По результатам расследования аварии грузового корабля «Прогресс», которая произошла 1 декабря 2016 года, будут приняты кадровые решения в отношении виновников нештатной работы техники, заявил в четверг журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
«Естественно от Роскосмоса ждем, в том числе, определенных решений кадровых», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос о расследовании причин аварии «Прогресса».
По его словам, речь может идти, в частности, о двух воронежских предприятиях — КБ химавтоматики и Воронежском механическом заводе. «Если будут в результате работы комиссии на двух предприятиях — на КБХА и Воронежском механическом заводе — выявлены недостатки, которые привели к утере грузовика, конечно мы не можем пройти мимо этой ситуации и конечно кадровые решения какие-то будут», — сказал Рогозин.
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