Тест: Годитесь ли вы в хакеры?

США настойчиво обвиняют Россию в хакерских атаках во время выборов американского президента. Российские чиновники и простые граждане (как свидетельствуют данные опроса) уверены: это бездоказательная клевета. Тем не менее эксперты уверены, что кибератаки в будущем активно будут применяться в политике, и, возможно, их приравняют к военным действиям. А вы бы сгодились в хакеры? Сегодня и узнаем!