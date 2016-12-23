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Тест: Ваш вопрос президенту
Сегодня проходит ежегодная масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Для главы государства она станет двенадцатой. Сообщается, что на встречу аккредитовано рекордное количество журналистов - 1437. Наверняка вам также хотелось бы попасть на встречу с российским лидером и задать ему вопрос. Какой именно - подскажет наш сегодняшний тест.
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