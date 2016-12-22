В России создадут электродвигатель будущего на сверхпроводниках

В России начали создавать электродвигатель будущего на сверхпроводниках

По его словам, в России налажено производство провода, являющегося высокотемпературным сверхпроводником (ВТСП) второго поколения, часть продукции экспортируется.

При этом сегодня в мире сложился технологический паритет в производстве ВТСП-провода. Страны, обладающие наиболее совершенными технологиями в области ВТСП и поставляющие продукцию на мировой рынок — США, Южная Корея и Россия — производят примерно равные объемы такого провода.

Как подчеркнул Воронов, в будущем ВТСП-провод может выступать ключевым элементом для построения сверхпроводниковых электрических машин и иных электротехнических систем. «Устройства на его основе могут кардинальным образом улучшить характеристики будущих образцов вооружений и военной техники. Это создаст условия для нашего военно-технического превосходства», — добавил он.