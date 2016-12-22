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В России создадут электродвигатель будущего на сверхпроводниках
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В России начали создавать электродвигатель будущего на сверхпроводниках 

Деловая газета «Взгляд» 22 декабря 2016
Фото: РИА Новости
Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал работу над созданием электродвигателя будущего на основе высокотемпературных сверхпроводников второго поколения, заявил руководитель проекта ФПИ Алексей Воронов. Воронов отметил, что «это может стать важным шагом в развитии новой индустрии высокотемпературных сверхпроводников и будет способствовать переходу экономики страны к шестому технологическому укладу», передает РИА «Новости».
По его словам, в России налажено производство провода, являющегося высокотемпературным сверхпроводником (ВТСП) второго поколения, часть продукции экспортируется.
При этом сегодня в мире сложился технологический паритет в производстве ВТСП-провода. Страны, обладающие наиболее совершенными технологиями в области ВТСП и поставляющие продукцию на мировой рынок — США, Южная Корея и Россия — производят примерно равные объемы такого провода.
Как подчеркнул Воронов, в будущем ВТСП-провод может выступать ключевым элементом для построения сверхпроводниковых электрических машин и иных электротехнических систем. «Устройства на его основе могут кардинальным образом улучшить характеристики будущих образцов вооружений и военной техники. Это создаст условия для нашего военно-технического превосходства», — добавил он.
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