«Прогресс» потерял контакт с Землей

С космического корабля «Прогресс» пропала телеметрия

На космическом корабле «Прогресс» возникли проблемы с передачей телеметрической информации, сообщили в Роскосмосе.

"Сообщаем, что сегодня после пуска ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-04» с 383 секунды пропала телеметрия. В настоящее время специалисты Роскосмоса выясняют ситуацию", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-У» с «Прогрессом» стартовала с Байконура, состоялось отделение корабля от третьей ступени ракеты, и «Прогресс» вышел на орбиту.

На борту корабля 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа. О корабле

Корабль «Прогресс МС» имеет три отсека: грузовой (для размещения сухих грузов и воды), приборно-агрегатный и отсек компонентов дозаправки (для доставки топлива на станцию). Длина — 7,2 м, максимальный диаметр — 2,72 м, стартовая масса — около 7,3 т. Может брать полезный груз массой около 2,6 т.

Стыковка со станцией проходит в автоматическом режиме, в случае нештатных ситуаций возможна ручная стыковка с помощью телеоператорного режима управления. После выполнения программы полета корабль сводится с орбиты и прекращает свое существование в акватории Тихого океана — несудоходной южной его части, близ острова Рождества.

Запуски

Запуски проводятся с космодрома Байконур с помощью ракет-носителей типа «Союз». До сих пор состоялось три запуска корабля — оба успешные.

Первый «Прогресс МС» был выведен на орбиту 21 декабря 2015 г. ракетой «Союз-2.1а». Он доставил на МКС более 2,4 т грузов. Сближение со станцией проходило по двухсуточной схеме полета. Это связано с необходимостью отработки в автономном полете комплекса новых и модернизированных бортовых систем корабля. 23 декабря «Прогресс МС-01» пристыковался к МКС в автоматическом режиме. 1 июля 2016 г. корабль был отстыкован от станции и отведен на расстояние около 200 м, затем вновь пристыкован, но не в автоматическом режиме, а с помощью усовершенствованной системы дистанционного ручного управления для ее тестирования. 3 июля 2016 г. после отстыковки от МКС корабль был сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане.

31 марта 2016 г. также с помощью «Союза-2.1а» стартовал «Прогресс МС-02» с 2,5 т различных грузов для МКС. Корабль вновь летел к станции по двухсуточной схеме полета. Находился в составе МКС со 2 апреля, 14 октября 2016 г. был отстыкован от станции, сведен с орбиты и затоплен.

Третий корабль «Прогресс МС-03» был выведен на орбиту 17 июля 2016 г. ракетой «Союз-У». Через двое суток, 19 июля, он был пристыкован к МКС. Доставил на станцию более 2,4 т грузов: топливо, кислород, оборудование, продукты питания и посылки для членов экипажа.