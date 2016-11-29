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Тест: Угадайте герб
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Тест: Угадайте герб 

Рамблер 29 ноября 2016
Лидер клуба «Ночные волки» байкер Хирург предложил президенту России Владимиру Путину изменить герб страны. Пока глава государства обдумывает эту идею, вы можете проверить, как хорошо знаете гербы других государств.
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