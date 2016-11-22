Турция начала осаду сирийского города Аль-Баб 

Сирийский город Аль-Баб был взят в осаду сторонниками Сирийской свободной армии (ССА). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает агентство Reuters.
Анкара выступает с поддержкой сил ССА в борьбе с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». На данный момент участники ССА взяли под свой контроль плацдарм для наступления на город Манбидж, занятый курдскими группировками. Эрдоган призвал курдов покинуть город.
Наступление на города Манбидж и Ракка было объявлено турецким президентом 27 октября. Эрдоган тогда заявил, что масштабное наступление на эти города начнется после освобождения города Аль-Баб от боевиков ИГ. Данный план действий был согласован с президентом США Бараком Обамой.
Анкара проводит на территории Сирии военную операцию «Щит Ефрата» с 24 августа 2016 года. К октябрю, по официальным данным, военнослужащим турецкой армии удалось зачистить от террористов территорию в 1,24 тысячи квадратных километров. Сирийское руководство действия министерства обороны Турции называет нарушением суверенитета Сирии.