Турция начала осаду сирийского города Аль-Баб

Анкара выступает с поддержкой сил ССА в борьбе с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» . На данный момент участники ССА взяли под свой контроль плацдарм для наступления на город Манбидж, занятый курдскими группировками. Эрдоган призвал курдов покинуть город.

Наступление на города Манбидж и Ракка было объявлено турецким президентом 27 октября. Эрдоган тогда заявил, что масштабное наступление на эти города начнется после освобождения города Аль-Баб от боевиков ИГ. Данный план действий был согласован с президентом США Бараком Обамой

Анкара проводит на территории Сирии военную операцию «Щит Ефрата» с 24 августа 2016 года. К октябрю, по официальным данным, военнослужащим турецкой армии удалось зачистить от террористов территорию в 1,24 тысячи квадратных километров. Сирийское руководство действия министерства обороны Турции называет нарушением суверенитета Сирии.