Тест: Насколько хорошо вы знаете российские законы?

10 ноября в нашей стране сотрудники МВД празднуют свой профессиональный праздник. Именно полиция следит за соблюдением общественного порядка и многих других норм права. Так что сегодня предлагаем вам пройти тест на знание российских законов.