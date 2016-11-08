Тест: Что вы знаете про космос?

Астрофизики при помощи мощных телескопов зафиксировали сигнал, отправленный 7 млрд лет назад. Удивительно, правда? Наверно, каждого периодически будоражат мысли о космосе. Сегодня проверим, а что вы вообще знаете про него.