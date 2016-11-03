Тест: Что вы знаете о 4 ноября?

4 ноября в России празднуется День народного единства. Праздник этот относительно молодой, а потому есть все шансы, что историю этого «красного дня календаря» вы знаете на отлично. В этом случае вы точно справитесь с нашим тестом!