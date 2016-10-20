Тест: Легко ли вас обмануть?

Каждую неделю граждан предупреждают о новых способах мошенничества. Злоумышленники не дремлют и изобретают все более оригинальные методы залезть в чужой карман. Сегодня выясним, насколько вас легко обвести вокруг пальца. Приготовьтесь к правде!