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Теннисный матч в США приостановили из-за занимающейся сексом пары
Матч на турнире серии «челленджер» в Сарасоте (штат Флорида, США) между американцами Фрэнсисом Тиафо и Митчеллом Крюгером был приостановлен из-за звуков секса, доносившихся из дома неподалеку от корта. Видео было опубликовано на «YouTube»-калане The Daily Forehand.
Во втором сете при счете 6:3, 3:2 в пользу Тиафо стали раздаваться женские стоны. Недоумевающие теннисисты на время прекратили играть. Вначале Крюгер запустил теннисный мяч в сторону, откуда доносились звуки. Затем Тиафо крикнул: «Ты не можешь быть так хорош!».
Встреча прошла в ночь на среду и завершилась победой Тиафо со счетом 6:3, 6:2.
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