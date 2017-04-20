Теннисный матч в США приостановили из-за занимающейся сексом пары

Матч на турнире серии «челленджер» в Сарасоте (штат Флорида, США) между американцами Фрэнсисом Тиафо Митчеллом Крюгером был приостановлен из-за звуков секса, доносившихся из дома неподалеку от корта. Видео было опубликовано на «YouTube»-калане The Daily Forehand.

Во втором сете при счете 6:3, 3:2 в пользу Тиафо стали раздаваться женские стоны. Недоумевающие теннисисты на время прекратили играть. Вначале Крюгер запустил теннисный мяч в сторону, откуда доносились звуки. Затем Тиафо крикнул: «Ты не можешь быть так хорош!».

Встреча прошла в ночь на среду и завершилась победой Тиафо со счетом 6:3, 6:2.