SpaceXAI Маска выпустила ИИ-модель Grok 4.6, которую тренировали на сложных задачах

SpaceXAI представила обновление флагманской ИИ-модели Grok 4.6 всего через месяц после предыдущей версии. Разработчики при этом заявляют, что улучшения серьёзные.

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Модель дольше тренировали на специально сгенерированных данных, чтобы улучшить её способность рассуждать и решать сложные задачи. Также в обучении использовали «инженерные данные» высшего качества, хвалится компания.

После основной тренировки применили два других этапа. Сначала «настройку на примерах», а затем «обучение с подкреплением».

По результатам тестов Grok 4.6 набрала столько же, сколько у флагманской модели OpenAI, и всего на 1 балл меньше, чем у Claude Fable 5.

Цена за использование всего 2 доллара за миллион входящих токенов и 6 долларов за миллион ответных. Есть и более быстрая версия, но она стоит вдвое дороже.