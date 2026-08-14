Астрофизики обнаружили новый космический объект

Астрофизики Массачусетского университета (MIT), предположительно обнаружили новый астрономический объект в созвездии Кита. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По данным ученых, внешне напоминает гигантскую звезду, однако выделяет примерно в 100 миллиардов раз больше энергии, чем способна произвести любая известная звезда. По уровню излучения он значительно ближе к черным дырам. Уточняется, что источник появился через 660 миллионов лет после Большого взрыва.

Ведущий автор исследования Рохан Найду отметил, что объект представляет собой комбинацию звезды и черной дыры.

В мае НАСА и Европейское космическое агентство сообщили, что благодаря космическому телескопу James Webb открыт один из наиболее вероятных кандидатов на первичную черную дыру — сверхмассивный объект, который образовался в ранней Вселенной без коллапса звезды и до возникновения своей галактики.