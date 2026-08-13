Самый большой в мире электросамолет совершил свой первый полет

Крупнейший в мире электросамолет на аккумуляторах совершил свой первый демонстрационный полет, сообщила разрабатывающая его компания Heart Aerospace.

© Heart Aerospace

Полет состоялся в среду, 12 августа, в международном аэропорту Платтсбурга на севере штата Нью-Йорк. X1, полноразмерный опытный образец будущего пассажирского авиалайнера на батареях Heart ES-30, провел в воздухе 27 минут. Его силовая установка при этом выдавала до мегаватта мощности и, по подсчетам разработчиков, потратила электроэнергии на пять долларов — что особенно актуально на фоне дорожающего авиакеросина.

X1 — это самолет, как с гордостью утверждают в компании, разработанный с нуля. С длиной от носа до хвоста 23 метра, размахом крыльев 32 метра и взлетной массой свыше 11 тонн он представляет собой крупнейший пассажирский электросамолет в мире из поднимавшихся в воздух.

Полет выполнялся по специальному сертификату летной годности FAA в категории экспериментальных воздушных судов (SAC-EC) и включал испытательные этапы: руление, взлет, набор высоты, маневры и посадку. Достигнуты скорость 110 узлов (более 200 км/ч) и высота 335 метров.

X1 — это чисто электрический демонстратор. Серийный ES-30 будет гибридно-электрическим (два электромотора + два турбовинтовых как генераторы/дополнительные двигатели) региональным воздушным судном вместимостью 30 мест с дальностью ~200 км на чистой электрике и до ~800 км в гибридном режиме.

Серийное производство компания рассчитывает начать с 2031 года — уже получены заказы от крупных авиаперевозчиков. А пока на опытном производственном заводе в Лос-Анджелесе ведется разработка первого предсерийного ES-30, его летные испытания запланированы на 2028 год.