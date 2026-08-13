Раскрыты полезные функции Windows

В Windows 11 есть полезные утилиты, которые хорошо заменят сторонние программы. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

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По словам журналистов медиа, в операционной системе (ОС) от Microsoft кроме большого количества бесполезных программ есть утилиты, которые могут заменить популярные сторонние решения. Одной из таких утилит назвали Storage Sense, которая позволяет проанализировать содержимое накопителя на предмет системного «мусора». Также она позволяет очистить временные системные и вспомогательные файлы.

Также авторы отметили, что в Windows есть продвинутый буфер обмена, в котором можно хранить несколько фрагментов текста, файлы и прочие данные. Для сравнения, в обычный буфер обмена помещается только один фрагмент текста, изображение или файл. В материале говорится, что для разблокировки расширенного буфера нужно нажать сочетание клавиш Windows и V.

Кроме того, полезным инструментом специалисты MakeUseOf назвали «Ножницы». Они рассказали, что утилита позволяет делать не только снимки экрана, но записывать видео. Еще одной важной особенностью ОС журналисты назвали виртуальные рабочие столы — с их помощью можно упорядочить задачи, разместив их на нескольких экранах.

Ранее в издании PCWorld заявили, что можно ускорить компьютер, переустановив ОС и заменив накопитель на новый. Также авторы рекомендовали удалить лишние приложения.