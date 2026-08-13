Раскрыты характеристики iPhone 18

Корпорация Apple улучшит характеристики базового смартфона серии iPhone 18. Об этом Джеффа Пу.

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Специалист заявил, что iPhone 18 — самый доступный аппарат серии — получит столько же оперативной памяти, сколько и iPhone 17 Pro. Таким образом, базовый смартфон будет иметь 12 гигабайт оперативной памяти.

Также Пу рассказал, что следующей весной американский IT-гигант представит недорогой телефон iPhone 18e. По данным специалиста, девайс будет иметь 9 гигабайт оперативной памяти. Оба смартфона будет базироваться на новом процессоре A20.

В заключение Джефф Пу раскрыл одну небольшую деталь дизайна iPhone 18. По его информации, смартфон выйдет с экранным вырезом Dynamic Island уменьшенного размера.

Журналисты подытожили, что iPhone 18 выйдет в начале 2027 года. Таким образом, анонс базового смартфона разведут по датам с релизом флагманских моделей iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

Ранее источники издания Fixed Focus Digital рассказали, что Apple поднимет цены на iPhone 17. В конце июня подорожали почти все устройства американского бренда, кроме смартфонов.