Ученые сочли интернет вредным для кошек

Интернет обожает кошек, но если можно было бы спросить у них самих — выяснилось бы, что любовь эта вовсе не взаимна. Такие выводы можно сделать из исследования, которое провели в Аделаидском университете. Его авторы обнаружили, что пользователи соцсетей в большинстве своем считают забавными видео, на которых котиков мучают и третируют.

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Отправной точкой стала другая работа, подсчитавшая, что в 82% «забавных» видео с кошками запечатлен их дистресс из-за ситуации или действий автора ролика, что выражается шипением, прижатыми ушами и прочими очевидными признаками.

Исследователи отобрали 11 таких видео и проанализировали 1100 комментариев под ними, результатами чего поделились в журнале Anthrozoös. Оказалось, от 75% до 93% комментариев одобряют происходящее.

С помощью рефлексивного тематического анализа выделили девять тем, отражающих, как зрители интерпретируют и оправдывают вредные взаимодействия, даже видя явные признаки кошачьего страдания. Выяснилось, что зрители часто:

неверно трактовали базовые сигналы кошачьего языка тела;

считали, что «настоящий» дистресс выглядел бы более очевидно — если кошка не уходит из взаимодействия или не пускает кровь, значит, она просто играет;

переосмысляли явные признаки недовольства (например, укусы и царапины) как проявление кошачьей привязанности, а терпимость человека к ним — как «часть любви к кошке»;

полагали, что продолжать взаимодействие вопреки дискомфорту кошки нужно, чтобы «завоевать ее расположение», или что это безвредно, если кошка доверяет человеку.

За этими комментариями исследователи увидели не просто неверную оценку увиденного, но более глубокие когнитивные процессы — в частности, когнитивный диссонанс и типичные для человека механизмы его снижения: отрицание, обесценивание или защитная реакция. Более того, авторы отметили тревожные параллели между комментариями и более широкими социальными установками. Среди них — мизогинные высказывания в адрес кошек (независимо от их пола) и фразы, характерные для обесценивания или обвинения жертв интимного насилия, например: «Почему она просто не ушла?» или «Почему она не дала сдачи?».

Результаты указывают на острую необходимость просвещать общественность в вопросах распознавания кошачьего стресса и, что еще важнее, — уважения автономии кошки во время игры, убеждены ученые. Пока меры воздействия не будут направлены на глубинные убеждения, предрассудки и динамику, которые формируют позитивное восприятие вредных взаимодействий, вряд ли удастся добиться реальных изменений в поведении людей, заключили они.