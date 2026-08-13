Космонавты миссии Crew-13 отработали ручную стыковку «Прогресса» с МКС

Основной и дублирующий космонавты миссии Crew-13 Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян прошли тренировку по ручной стыковке грузового корабля серии "Прогресс МС" с МКС.

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Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК, входит в Роскосмос).

"13 августа 2026 года российский член экипажа корабля Crew Dragon (миссия Crew-13) Сергей Тетерятников и его дублер Арутюн Кивирян по очереди выполнили экзаменационную тренировку по ручному управлению транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС" в телеоператорном режиме управления (ТОРУ)", - говорится в сообщении.

Транспортные грузовые корабли обычно причаливают и стыкуются с одним из четырех узлов МКС в автоматическом режиме, но в случае нештатной ситуации экипаж переходит на ручное управление в режиме ТОРУ. Так, космонавты на борту станции дистанционно управляют кораблем, чтобы выполнить причаливание и стыковку. Во время этого процесса могут возникнуть различные нештатные ситуации, которые необходимо парировать.

Тетерятников и Кивирян выполнили по четыре режима стыковки к разным узлам на МКС, в том числе на свету и в тени. Параллельно космонавтам нужно было распознавать, озвучивать и парировать нештатные ситуации, которые им вводили инструкторы.