Названа новая угроза здоровью от потепления океана

Морские тепловые волны, то есть длительные периоды аномально высокой температуры воды, становятся не только экологической проблемой. Как говорится в комментарии исследователей из Университет Аделаиды и Гонконгский университет, опубликованном в журнале Nature Sustainability, такие явления могут напрямую влиять на здоровье людей, вызывая проблемы с питанием, усиливая экстремальную погоду и ухудшая психологическое состояние жителей прибрежных регионов.

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Ранее основное внимание ученых было сосредоточено на последствиях для морских экосистем. Тепловые волны в океане уже связывали с массовой гибелью морских организмов, обесцвечиванием кораллов, распространением токсичных водорослей и снижением уловов рыбы. Однако авторы работы считают, что влияние этих процессов на человека недооценивают.

«Морские тепловые волны больше нельзя рассматривать только как экологическую проблему. Все чаще их воспринимают и как проблему общественного здравоохранения», — заявила ведущий автор исследования доктор Лаура Фалькенберг.

От теплого океана к опасным последствиям

По словам исследователей, повышение температуры океана запускает цепочку изменений, которые в итоге отражаются на людях. Нагрев воды способен усиливать тропические циклоны и другие экстремальные погодные явления.

Например, усиление урагана Отис в Мексике в 2023 году, нанесшего ущерб более чем на 15 миллиардов долларов, а также последствия тайфуна Доксури, затронувшего более 2 миллионов человек в Азии, связывали с аномально теплой поверхностью океана.

Морские тепловые волны также способствуют появлению вредоносного цветения водорослей. Такие организмы могут выделять токсины, которые накапливаются в морепродуктах и представляют угрозу для здоровья людей.

В долгосрочной перспективе сокращение рыбных запасов и снижение производства морепродуктов могут создать дополнительные риски для продовольственной безопасности, особенно в регионах, где население сильно зависит от океана.

Ущерб касается не только тела

Авторы работы отмечают, что последствия могут быть и психологическими. Для многих жителей побережья океан — это не только источник дохода и пищи, но и часть культуры, привычного образа жизни и отдыха.

Когда морские экосистемы разрушаются, люди могут испытывать тревогу, чувство утраты и стресс. Особенно это касается тех, чья работа напрямую связана с морем.

Один из примеров — масштабное цветение токсичных водорослей в Южной Австралии в 2025 году. Исследования связали это событие с ростом «эко-тревожности» среди жителей региона, а также с жалобами на раздражение дыхательных путей, симптомы астмы, депрессию и чувство беспомощности.

«Многие люди зависят от здорового океана не только ради еды и дохода, но и ради отдыха, культурной идентичности и общего ощущения благополучия», — сказала Фалькенберг.

Ученые предлагают готовиться заранее

Исследователи считают, что морские тепловые волны следует учитывать в системах общественного здравоохранения так же, как и экстремальную жару на суше.

Они предлагают включать прогнозы морских тепловых волн в планы подготовки к чрезвычайным ситуациям, учитывать риски для здоровья при управлении прибрежными территориями и теснее связывать работу океанологов, врачей и специалистов по природным ресурсам.

«Если мы будем реагировать только после катастроф, последствия окажутся серьезнее, чем при заблаговременной подготовке», — отметила Фалькенберг.

Хотя исследователи анализировали в основном случаи в Мексике, Азии и Австралии, схожие риски актуальны и для прибрежных регионов России — например, для Дальнего Востока, Черноморского побережья или Балтики, где местные жители тоже зависят от моря в вопросах питания, дохода и качества жизни.

По мнению авторов, понимание связи между состоянием океана и здоровьем человека поможет создавать меры защиты не только для морских экосистем, но и для людей, которые от них зависят.