В России подешевел iPhone 17e

В России подешевел смартфон iPhone 17e. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

© Apple

Представленный в марте девайс оказался доступен за 44-45 тысяч рублей. Для сравнения, в начале весны смартфон оценивали в России в 65 тысяч рублей, а к лету его стоимость упала до 55 тысяч рублей.

«Чуть выше цены на маркетплейсах и в федеральных розничных — там цены iPhone 17e начинаются от 50 тысяч рублей», — отметили авторы.

Apple iPhone 17e является преемником iPhone 16e, который вышел в начале 2025 года. Новый аппарат отличается от старого более продвинутым процессором A18, наличием 256 гигабайт встроенной памяти в базовой версии вместо 128 гигабайт и поддержкой магнитной зарядки MagSafe.

17e имеет корпус из стекла и алюминия, 6,1-дюймовый экран Super Retina XDR OLED с частотой 60 герц и яркостью до 1200 нит. Смартфон оснащен 8 гигабайтами оперативной памяти, он получил одинарную камеру разрешением 48 мегапикселей, 12-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4005 миллиампер-часов.

В начале августа стало известно, что стоимость iPhone 16e в России упала до 42 тысяч рублей. При этом полтора года назад аппарат оценивали в 77 тысяч рублей.