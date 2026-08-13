В Казахстане запретили «Дайвинчик»

В Казахстане запретили сервис знакомств «Дайвинчик».

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Об этом пишет портал Tengrinews.

«В Казахстане признали незаконным и запретили функционирование популярного сервиса «Дайвинчик знакомства» в мессенджере Telegram. Соответствующее решение вынес Алатауский районный суд города Алматы по заявлению прокурора района», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры республиканской столицы, надзорным органом Алатауского района города осенью прошлого года было направлено в суд уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней, которая через сайт знакомств познакомилась с лицом, впоследствии совершившим в отношении нее противоправные действия.

Власти также сообщали, что Telegram-канал «Дайвинчик знакомства» работал без возрастных ограничений и тем создавал угрозу безопасности детям и подросткам.

До этого стало известно, что период с 2025 по 2026 год российские суды вынесли не менее 22 приговоров молодым людям, ставшим жертвами мошеннических схем в Telegram-боте знакомств «Дайвинчик». За полтора года в Москве было осуждено девять человек, включая одного несовершеннолетнего. Кроме того, семеро были осуждены в Московской области, а по одному — в Ростовской, Кемеровской, Ивановской, Челябинской областях, Пермском крае и Татарстане. Всего пострадали 34 человека.