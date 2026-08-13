В Рязани нашли уникальный фрагмент 600-летних древнерусских гуслей

При раскопках на Введенском раскопе в Кремле современной Рязани (древний Переяславль-Рязанский) сотрудники Института археологии РАН и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника сделали уникальную находку — фрагмент окрылка гуслей. Особенность переяславского инструмента — кожаная петля для подвешивания гуслей, эта деталь, ранее не встречалась на подобных артефактах.

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Находка расширяет географию распространения древнерусских музыкальных инструментов. Ранее подобные артефакты были известны только по раскопкам из Новгорода и Старой Руссы. Результаты опубликованы в журнале «Российская археология» (2026, №2).

Гусли в музыкальной культуре Древней Руси

Гусли — многострунный щипковый инструмент, один из ведущих и наиболее популярных музыкальных инструментов в Древней Руси.

Археологи находили фрагменты гуслей в Новгороде, Старой Руссе, Гданьске и Ополе (Польша), Звенигороде Галицком (Украина). При этом анализ фрагментов позволил специалистам сделать вывод о существовании в Новгороде двух типов гуслей: крыловидных и шлемовидных. Отличались они по форме: крыловидные вытянутые, что придавало им сходство с крылом; шлемовидные — имели форму шлема с нижней прямой или слегка вогнутой стороной и овальной верхней. На крыловидных гуслях было от 5 до 9 струн, на шлемовидных — от 11 до 36.

Согласно одной из научных гипотез, более совершенные шлемовидные гусли были принадлежностью профессиональных музыкантов, в то время как на крыловидных — малострунных и более примитивных по конструкции — играло рядовое население. Однако изображения крыловидных гуслей на пластинчатых двустворчатых серебряных браслетах из Киевского и Старорязанского кладов, несомненно, указывают на то, что их использовали и квалифицированные музыканты, исполнявшие свои произведения для высшего общества.

Уникальная находка в Рязанском кремле

В июле 2025 года коллекция средневековых музыкальных инструментов пополнилась ещё одним артефактом. При раскопках в Кремле Переяславля Рязанского (Рязань) был найден фрагмент окрылка гуслей. Находка происходит из Введенского раскопа в юго-восточной части Кремля. По сопутствующему керамическому материалу слой, в котором были найдены гусли, датируется концом XIV – началом XV века. К сожалению, как отметили исследователи, напластования этого времени на Введенском раскопе не содержат остатков построек и крайне бедны вещевым материалом, что не позволяет сделать вывод о занятиях населения и особенностях жизнедеятельности на исследуемом участке.

Найденный фрагмент представлен подтреугольной еловой дощечкой толщиной 1,5 см. Одна сторона дощечки прямая (не исключено, что по этой стороне произошел слом инструмента), другая слегка изгибается к вершине. Длина основания фрагмента 8 см, высота окрылка — 14 см. В 4 см от края уступа – еще одно отверстие, также диаметром 0,5 см. Возможно, оно предназначалось для дополнительной струны, как это имело место у новгородских гуслей XIV века.

Кожаная петля — деталь, которую раньше не находили

В 1,5 см от крайнего левого отверстия просверлено еще одно отверстие, через которое продет кожаный ремешок, завязанный петлей. Эта петля, по всей видимости, служила для подвешивания инструмента или на стене избы, или к поясу гусляра при его передвижении. Подобный элемент на гуслях встречен впервые, хотя известен по этнографическим экземплярам.

Исходя из общего абриса находки, можно предположить, что она представляет половину окрылка. Таким образом, число струн у переяславских гуслей должно быть восемь-девять. Именно такое число струн соответствует крыльчатым гуслям, у шлемовидных гуслей в силу их конструкции число струн было гораздо больше.