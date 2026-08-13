Жители Казахстана массово жалуются на сбои в Telegram

Жители Казахстана начали массово сообщать о сбоях в работе Telegram. Об этом сообщается на портале Detector404.

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Только за час сервис получил около 500 жалоб, большая часть из которых поступает от жителей республики. Пользователи жалуются, что нельзя исправить отправленные сообщения, загрузить фото- и видеофайлы, а также обновить ленту чатов при стабильном интернет-соединении.

В то же время проблемы с мессенджером подтвердили в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики, а также оператор «Казахтелеком», сообщает Tengrinews.

Как отметили в Минцифры Казахстана, «в настоящее время фиксируются отдельные обращения пользователей, связанные с недоступностью мессенджера Telegram».

25 июля пользователи по всему миру сообщали о проблемах с работой сервисов OpenAI, включая поисковик на основе ChatGPT. Больше всего жалоб на работу ChatGPT поступило от жителей Москвы, а также с территории США.