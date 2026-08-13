Жители Казахстана массово жалуются на сбои в Telegram
Жители Казахстана начали массово сообщать о сбоях в работе Telegram. Об этом сообщается на портале Detector404.
Только за час сервис получил около 500 жалоб, большая часть из которых поступает от жителей республики. Пользователи жалуются, что нельзя исправить отправленные сообщения, загрузить фото- и видеофайлы, а также обновить ленту чатов при стабильном интернет-соединении.
В то же время проблемы с мессенджером подтвердили в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики, а также оператор «Казахтелеком», сообщает Tengrinews.
Как отметили в Минцифры Казахстана, «в настоящее время фиксируются отдельные обращения пользователей, связанные с недоступностью мессенджера Telegram».
25 июля пользователи по всему миру сообщали о проблемах с работой сервисов OpenAI, включая поисковик на основе ChatGPT. Больше всего жалоб на работу ChatGPT поступило от жителей Москвы, а также с территории США.