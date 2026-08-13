В Арктике открыт моллюск, живущий на метановых «факелах»

Новый вид морских улиток открыли российские ученые в Арктике, в море Лаптевых. Его назвали Frigidoalvania krylovae – в честь крупнейшего специалиста по глубоководным моллюскам из Института океанологии РАН Елены Михайловны Крыловой.

Результаты исследования опубликованы в научном издании Journal of Marine Systems.

Открытие было совершено по материалам, которые проанализировали специалисты после экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш».

Несмотря на то, что два представителя морских моллюсков рода Frigidoalvania (F. janmayeni и F. cruenta) были ранее известны биологам, новые обитатели морского дна, найденные на глубине 70-72 метров, оказались новым, третьим видом.

По словам одного из исследователей, старшего научного сотрудника СПбГУ Ивана Нехаева, команде ученых пришлось подробнейшим образом изучить тонкие особенности строения раковины новой улитки, ее радулы (органа ротовой полости для измельчения пищи) и репродуктивной системы.

Особым оказалось место жительства моллюска Frigidoalvania krylovae. Это метановые сипы (места, где из-под земли вырываются пузырьки газа). Вокруг этих мест в условиях низких температур и отсутствия света собираются плотные колонии так называемых хемосинтезирующих бактерий, получающих энергию за счет веществ, образующихся в результате окисления метана и сероводорода. Ну а самими бактериями питается новый вид моллюска (обычно их собратья поедают так называемый «морской снег» – органические частицы, оседающие из верхних слоев воды).

Примечательно, что улитки F. Krylovae были обнаружили только на одном участке метановых сипов, – на соседнем, расположенном всего в нескольких километрах, их уже не было.