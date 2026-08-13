Роскосмос показал, как выглядело солнечное затмение на МКС

Роскосмос опубликовал фотографии солнечного затмения, сделанные на Международной космической станции. Госкорпорация опубликовала снимки в своем Telegram-канале.

Фотографии с высоты в 400 км сделал космонавт Петр Дубров. Он запечатлел наплыв диска Луны на светило.

Также в канале опубликовано видео затмения, снятое с Земли. Кадры получили с самого высокого здания Европы — «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге.

Напомним, что частичное солнечное затмение началось в 18.34 мск. Максимальная фаза наступила в 20.46 мск, а завершилось космическое явление к 23.00 мск. Полное затмение могли пронаблюдать жители Испании, восточной Гренландии и Исландии.