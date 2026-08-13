Стало известно о настоящем проклятии мумий

Ученые нашли настоящее «проклятье» мумий и предупредили о смертельных рисках для коллекционеров и почтовых работников. Об этом сообщает The Guardian.

Древние останки, которые продаются через соцсети, аукционы и интернет-магазины, могут быть заражены опасными микроорганизмами и токсичными консервантами, такими как мышьяк, ртуть и свинец, предупреждают авторы специального исследования. Ученые из Университета Стаффордшира и их коллеги изучили 128 онлайн-объявлений и обнаружили, что более половины позиций, выставленных на продажу, — это головы, причем многие из них имеют явные признаки биоповреждений. При этом продавцы не предоставляют никаких инструкций по безопасности и часто отправляют мумифицированные человеческие останки обычной почтой.

Растущая торговля частями тел мумий, как отмечают исследователи, представляет угрозу не только для покупателей, но и курьеров, водителей и таможенников, которые могут вдохнуть споры плесневых грибков. Споры аспергилла, поднимающиеся в воздух при перемещении или вскрытии упаковок, способны вызывать тяжелые легочные инфекции — именно они, по мнению ученых, стали причиной смерти 10 из 12 консерваторов, вскрывавших гробницу короля Казимира IV в 1970-х годах, и, возможно, способствовали смерти лорда Карнарвона, финансировавшего раскопки гробницы Тутанхамона в Египте. Его внезапный уход в 1923 году стал причиной появления мифа о «проклятии фараонов». Как подчеркивают авторы работы, реальная опасность таится не в мистике, а в биологии и химии.

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Ранее итальянские ученые нашли в кишечнике 5300-летней мумии дрожжи и испекли из них хлеб. Микроорганизмы находились в мумии по имени Этци. Она также известна как Ледяной человек.