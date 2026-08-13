Ученые МИСИС создали гель для заживления ран на основе водорослей

Биоинженеры НИТУ МИСИС разработали гидрогель для ускоренного заживления ран на основе альгината натрия — пищевого загустителя, получаемого из бурых водорослей. Средство помогает бороться с окислительным стрессом, который возникает при воспалении и может препятствовать восстановлению тканей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Воспалительная фаза начинается сразу после повреждения кожи и длится до пяти дней. Если она затягивается, в тканях накапливаются активные формы кислорода, повреждающие клетки. Это особенно опасно при хронических ранах, отметил доцент Института биомедицинской инженерии МИСИС Никита Яббаров.

Для нейтрализации окислительного стресса в гель добавили металлопорфирин, который работает как естественный фермент. Вещество поместили в капсулы и внедрили в альгинатную матрицу — это обеспечило постепенное высвобождение в течение первых суток, когда клетки наиболее уязвимы.

Эксперименты показали, что гидрогель не токсичен для клеток кожи человека и сохраняет стабильность в течение нескольких дней. Материал также стимулирует переход иммунных клеток (макрофагов) в состояние, способствующее восстановлению тканей, отметила студентка Дарья Зиновьева.

Директор Института биомедицинской инженерии МИСИС Федор Сенатов подчеркнул, что разработка станет основой для новых биосовместимых покрытий, которые будут контролировать воспаление, защищать клетки и стимулировать регенерацию кожи и слизистых. Исследование выполнено в рамках программы «Приоритет-2030».