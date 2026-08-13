Ученый оценил возможность создания вызывающего цунами оружия

Создать оружие, вызывающее цунами, невозможно. Об этом заявил РИА Новости директор Центра наук о землетрясениях региона Каскадия Диего Мелгар.

Он объяснил, что землетрясение магнитудой девять высвобождает больше энергии, чем весь ядерный арсенал.

«Ничего, что человек может создать, не сработает на таком уровне», — заявил ученый.

По его словам, силу ядерного взрыва не получится контролировать, как и нельзя контролируемо вызвать большую волну, отметил он.

Мелгар напомнил, что цунами возникают из-за землетрясений. Одно из таких магнитудой 9,5 в 2004 году породило волну в Индийском океане, которая достигла берегов Индонезии, Шри-Ланки, Индии и Таиланда и привела к масштабным разрушениям.

«Может вызвать 100-метровое цунами в США»: на Западе боятся уникального российского оружия

До этого немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Россия обладает ядерным оружием, которое может спровоцировать стометровое цунами у побережья США. Он обратил внимание, что российские автономные торпеды с ядерным топливом обладают способностью пересечь океан и при этом не требуют дозаправки. Также эти торпеды практически невозможно засечь, и они оснащены самыми большими ядерными боеголовками из известных людям, указал бмзнесмен.